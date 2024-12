L’OL a fait une bonne affaire ce week-end en Ligue 1

En plus de reprendre la cinquième place à Nice grâce à sa victoire dimanche (4-1), l’OL a recollé au peloton de devant. Les Lyonnais ne sont qu’à un point de la Ligue des champions.

Tout n’est pas parfait et c’est presque bon signe. Comme l’a souligné Alexandre Lacazette dimanche, l’OL "concède encore un peu trop d’occasions" et continue de se faire peur tout seul défensivement. La marge de progression est là, mais le visage de la prise de fonction de Pierre Sage le 30 novembre 2023 est aux antipodes de celui affiché ce 1er décembre 2024 à Décines. L’OL propose du jeu et se voit désormais récompensé de cette philosophie par des résultats. Il reste encore des manques, car cette semaine parfaite n’efface pas les points perdus contre Auxerre ou Reims, mais la venue de Nice devait se terminer par un succès. Que ce soit beau ou pragmatique dans le jeu. Face à un concurrent direct, les Lyonnais ont fait le travail et retrouvent le top 5 après la déconvenue de la journée d’avant à Reims (1-1).

À quatre points du podium

Objectif rempli donc et même doublement. Quand les coéquipiers de Corentin Tolisso tentaient de prendre le meilleur sur Nice, Lille se faisait dans le même temps accrocher à Montpellier dans un match électrique (2-2). Une contreperformance qui permet à l’OL de revenir à un petit point de la quatrième place et ainsi de la Ligue des champions. Pour une qualification directe, le fossé s’est rétréci puisque la victoire de Marseille sur Monaco met la deuxième et la troisième place à quatre longueurs désormais. Mais chaque chose en son temps, car Auxerre, huitième, n’est qu’à une victoire des Lyonnais… Seule la régularité fera foi dans ce marathon qu’est la Ligue 1.