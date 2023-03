L'OL avec Barcola dans le 11 face à Lorient

Bradley Barcola lors d’Ajaccio – OL (Photo by Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Pour affronter Lorient ce dimanche à 17h05, Laurent Blanc a privilégié Bradley Barcola à Moussa Dembélé pour épauler Amin Sarr en attaque.

Contraint par les blessures et les absences, Laurent Blanc a procédé à quelques changements dans son équipe-type pour défier Lorient ce dimanche (17h05). Au milieu de terrain, Corentin Tolisso est bien titulaire, comme indiqué plus tôt dans la journée. Il sera entouré de Maxence Caqueret et Johann Lepenant. Dans les buts, Rémy Riou succède à Anthony Lopes, victime d'une fracture du doigt.

Un système hybride

Pour le reste, les autres joueurs vainqueurs de Grenoble cette semaine en Coupe de France sont alignés, avec notamment une ligne défensive composée de Sinaly Diomandé, Dejan Lovren, Castello Lukeba et Nicolas Tagliafico. En attaque, Bradley Barcola, sorti prématurément mardi, est bien là, tout comme Rayan Cherki en position de numéro 10 et Amin Sarr qui enchaîne.

Le 11 de l'OL face à Lorient : Riou - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Tolisso (c), Caqueret - Cherki - A. Sarr, Barcola