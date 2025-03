L’OL sait qu’il "peut reprendre deux points sur Monaco"

En clôture de la 25e journée de Ligue 1, l’OL affronte Nice pour un choc aux saveurs européennes. Dans son objectif de Ligue des champions, la formation rhodanienne n’a pas d’autres choix que de s’imposer pour recoller au peloton de tête.

Depuis une semaine, le coup de sang de Paulo Fonseca occupe forcément l’actualité autour de l’OL. Ce dimanche soir, le Portugais sera encore au centre de toutes les discussions. Les regards seront d’ailleurs peut-être plus braqués sur la tribune principale de l’Allianz Riviera que sur le terrain en lui-même. Ce choc contre Nice sera le premier sans Fonseca sur le banc et tous les observateurs souhaitent voir comment le technicien vit un match loin de la pelouse et sans la moindre communication. Pourtant, ce qui se passera sur le terrain sera tout aussi important, voire plus. En se déplaçant sur la Côte d’Azur, l’OL sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur. Pourquoi ? Parce que ce match contre Nice ressemble non pas à la dernière chance mais avant tout à un match charnière dans les objectifs lyonnais.

Regarder devant mais ne pas oublier derrière

Une victoire contre les Aiglons et l’OL reviendrait à quatre points du podium. Une défaite et les trois premières positions de la Ligue 1 serait alors inaccessibles avec dix longueurs de retard. Au moment de la causerie, Paulo Fonseca n’aura pas besoin de trop chercher d’éléments de motivation. Avec le nul de Monaco à Toulouse (1-1) et même la défaite de l’OM contre Lens (1-0), les trois points relanceraient bien des choses en haut, avant tout pour la 3e et 4e place. "C’est une échéance importante, mais il en reste neuf derrière. L’objectif reste une belle performance pour revenir de Nice en bonne position. On peut gagner deux points sur Monaco (1-1 à Toulouse), on le sait", a déclaré Jorge Maciel samedi. En plus de vouloir regarder devant, l’OL sait aussi que derrière Strasbourg et Lens poussent. Pas le droit à l’erreur donc.