Malo Gusto garde un "amour intact" pour l'OL

Désormais joueur de Chelsea, Malo Gusto assure conserver le lien avec l'OL. Malgré certaines critiques lors de son départ, le défenseur a "gardé le même amour" pour son club formateur.

Il est, comme ses copains Castello Lukeba (Leipzig) et Bradley Barcola (PSG), le symbole d'un Olympique lyonnais qui ne voit plus les meilleurs éléments de son centre de formation grandir durablement avec l'équipe première. En 2023, Malo Gusto s'est engagé avec Chelsea, après avoir joué 61 rencontres toutes compétitions confondues avec son club formateur.

Acheté au mercato d'hiver 2023 par les Blues, il a porté six mois de plus le maillot rhodanien. Membre important de la formation anglais (huit titularisations en dix journées), il garde un œil sur les septuples champions de France. "Je reste supporteur à vie de l’OL, ce sont des moments que tu ne peux pas oublier, ça serait ingrat de dire le contraire, a-t-il confié à FreeFoot. Après oui, c'est sûr qu'il y a des choses regrettables sur la fin avec les critiques, mais c’est le football, on doit l’accepter. Maintenant, ce n’est pas pour autant que mon amour pour l’Olympique lyonnais est moindre, il est toujours le même. Donc dès que possible, je regarde les matchs."

Je suis content que l'OL puisse se reconstruire"

Il se montre d'ailleurs optimiste pour le futur de l'équipe rhodanienne. "Je suis content qu’ils puissent quand même se reconstruire petit à petit, et remettre Lyon où il devrait être aussi. Ils ont réussi à faire un bon recrutement, il y a un bon effectif. J’ai pu parler avec Rayan Cherki et Maxence Caqueret, ils m’ont dit que la qualité là-bas est importante, donc c’est une bonne chose pour le groupe, pour le club, a-t-il commenté. Je suis heureux qu’ils puissent avoir de nouveau de la compétence et qu’ils puissent gagner le plus possible."