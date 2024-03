Mama Baldé (OL) vainqueur avec la Guinée-Bissau

Mama Baldé avec la Guinée-Bissau (Photo by Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP)

Remplaçant face au Soudan, Mama Baldé est entré en jeu lundi soir avec la Guinée-Bissau. Sa sélection s'est imposée 2 à 1.

Battue lors de la première manche de sa confrontation amicale (1-0 vendredi dernier), la Guinée-Bissau voulait prendre sa revanche face au Soudan. Elle en avait l'opportunité lundi soir. Pour l'occasion, le sélectionneur avait prévu quelques modifications dans son 11 de départ. Titulaire et capitaine la semaine passée, Mama Baldé était cette fois-ci sur le banc.

Baldé a joué 20 minutes

L'attaquant de l'Olympique lyonnais est entré en jeu à la 70e, disputant ainsi les 20 dernières minutes de la partie contre les Soudanais. Le score était alors de 2 à 1 pour les Bissau-Guinéens, et il n'a pas évolué ensuite. Les coéquipiers du joueur de l'OL menaient 1 à 0 après un but de Silva à la 27e minute, avant d'être rejoints par leur adversaire à la 45e minute. Mais dans le temps additionnel de la première période, ils ont repris l'avantage par Quizera (45e+4).

Désormais, Baldé va pouvoir rentrer sur Lyon et rejoindre ses partenaires rhodaniens pour préparer la réception de Reims samedi (20h45). Sur les dernières sorties de son club, le footballeur de 28 ans a retrouvé un peu de temps de jeu. Il a ainsi disputé des bouts de match contre Lens (13 minutes) et Toulouse (17, une passe décisive), étant même titulaire et buteur à Lorient (0-2).