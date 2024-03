L'équipe de France U23, malgré deux buts d'avance à cinq minutes de la fin du match, a été rattrapée par les États-Unis (2-2).

On ne peut pas dire que le groupe de Thierry Henry se soit rassuré à quelques mois de l'échéance importante que représentent les Jeux olympiques. Lundi soir, il était opposé à l'un de ses futurs adversaires aux JO, les États-Unis, et il est loin d'avoir convaincu. L'équipe de France U23 a pourtant livré une meilleure première période que lors du court succès face à la Côte d'Ivoire vendredi (3-2), et fut récompensée un peu avant l'heure de jeu.

Titulaire cette fois-ci, Rayan Cherki, globalement en jambe et intéressant lors des 78 minutes passées sur le terrain, a obtenu un penalty consécutif à une main lors d'une série de dribbles. Arnaud Kalimuendo n'a pas tremblé sur sa tentative (1-0, 27e). Mais ce but, qui aurait dû les lancer vers un second succès, a finalement endormi les Français, qui ont plutôt subi en deuxième période. Ce sont tout de même eux, qui par l'intermédiaire Andy Diouf (2-0, 78e) ont doublé la marque, validant une période de trois minutes de pression sur les cages américaines, avec notamment Cherki impliqué.

Les Bleuets logiquement punis

Voulant gérer la fin de la partie, les Bleuets se sont totalement relâchés, et ont été punis en trois minutes par deux réalisations de leur adversaire alors qu'on pensait le match plié (86e et 89e). Résultat, la France ressort frustrée et surtout sans aucune certitude de ce rassemblement. Pénalisée aussi par les blessures et un virus qui a affaibli plusieurs éléments, elle aura des enseignements à tirer si elle veut éviter une grosse désillusion cet été.

Du côté lyonnais, Cherki a globalement marqué des points, avec, outre sa passe décisive vendredi et ce penalty provoqué lundi, une belle activité dans le secteur offensif. Non sélectionné au départ pour ce stage, il faudra voir si cela lui permet d'intégrer la liste pour la compétition estivale.