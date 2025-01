Mercato : l’OL a refusé une offre saoudienne pour Benrahma

Saïd Benrahma lors de Feignies Aulnoye – OL en Coupe de France (Photo by SEBASTIEN COURDJI / AFP)

À la recherche de liquidités dans ce mercato hivernal, l’OL ne compte pas brader ses joueurs pour autant. Le club lyonnais aurait repoussé une offre jugée insuffisante pour Saïd Benrahma.

L’OL a besoin de vendre, c’est un fait. Avec les sanctions de la DNCG mais aussi les promesses faites lors du passage à l’été 2024, le club lyonnais sait qu’il doit réduire son train de vie et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Il a déjà réussi avec 14 millions d’euros sur les ventes de Jeffinho et Gift Orban, mais il va en falloir bien plus.

Des joueurs comme Rayan Cherki ou Malick Fofana combleraient forcément ce trou, mais ce n’est pas vraiment l’intention des dirigeants rhodaniens. Le but serait avant tout de se séparer de joueurs dont l’apport sur le terrain serait moindre, mais bien plus important sur les comptes financiers. Il est question de Maxence Caqueret mais aussi de Saïd Benrahma. Acheté définitivement l’été dernier, l’Algérien ne sera pas retenu cet hiver, mais pas à n’importe quel prix.

Le joueur pas emballé par le projet

En ce sens, l’OL aurait repoussé une offre venue d’Arabie Saoudite ces derniers jours. Benrahma possède une cote au Moyen-Orient, mais ce ne serait pas pour autant que la perspective l’emballerait, d’après nos confrères de L’Équipe. L’ailier n’aurait pas été séduit par le projet de Neom, club de deuxième division saoudienne et qui rêve en grand. De toute façon, l’OL n’avait pas accepté la première offre de Neom. Elle consistait en un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire supérieure à 7M€. Même s’il a besoin de vendre, l’OL veut malgré tout s’y retrouver pour un joueur acheté vingt millions d’euros.