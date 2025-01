Coupe de France : Mikael Lesage arbitrera Bourgoin - OL 

Lors du 16e de finale de Coupe de France, l'OL se déplacera à Bourgoin-Jallieu mercredi prochain à 18h. Un match qui sera arbitré par Mikael Lesage.

Le début d’année 2025 est très chargé pour l’OL. Entre le mercato hivernal, la Ligue 1 et la Coupe de France, les Lyonnais n’ont pas le temps de s’ennuyer. En ce qui concerne la Coupe de France, les hommes de Pierre Sage seront confrontés à Bourgoin-Jallieu, club de National 3, lors des 16es de finale. Ce derby entre deux clubs partenaires se jouera à guichets fermés le 15 janvier prochain au stade Pierre Rajon. C'est Mikael Lesage qui donnera le coup d'envoi, mercredi prochain, de la rencontre entre Bourgoin et l’OL à 18h. L’arbitre français de 49 ans est doté d’une solide expérience puisqu’il a déjà arbitré près de deux cents de matchs en Ligue 1.

La VAR absente pour ce 16e

Officiant désormais en Ligue 2, Lesage n'a plus arbitré l'OL depuis plus de deux ans. En effet, la dernière fois qu'il a croisé la route des Lyonnais remonte au 21 mai 2022 avec la victoire rhodanienne (2-1) sur la pelouse de Clermont. Cette saison, il a déjà officié trois rencontres de Coupe de France dont le 32e de Hauts-Lyonnais contre Toulouse, au tour précédent. Soulaimane Chamel sera le quatrième officiel et arbitre remplaçant, avec Steven Torregrossa et Laurent Coniglio comme arbitres assistants. À noter que la VAR ne sera, quant à elle, toujours pas mis en place pour les 16e de finale.