Mercato : la Juventus à l’assaut de Tagliafico (OL) ?

Décimée en défense, la Juventus Turin pourrait passer à l’action cet hiver concernant Nicolas Tagliafico. Le latéral de l’OL est en fin de contrat en juin prochain avec le club lyonnais.

Ce n’est un secret pour plus personne : à l’OL, presque tous les joueurs sont sur le marché à compter du 1er janvier 2025. Comme l’a fait remarquer Pierre Sage jeudi, l’effectif lyonnais compte actuellement 28 éléments, ce qui est aujourd’hui trop. Ce ne sont pas les sanctions de la DNCG qui ont fait changer la position du coach et des dirigeants pour cet hiver. L’OL va devoir dégraisser pour alléger sa masse salariale et vendre pour faire rentrer du cash. L’indemnité de transfert ne devrait pas être bien élevée si cela concerne Nicolas Tagliafico. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin n’a plus que six mois avec le club lyonnais. De nombreux clubs devraient donc attendre pour le faire signer libre à l’été 2025. À moins qu’une formation ne décide de se renforcer dès cet hiver.

Chilwell également sur la liste

Avec un salaire plutôt important, Tagliafico pourrait ne pas être retenu, même si Abner se retrouverait comme l’unique solution à gauche de la défense. Néanmoins, d’après la Corriere dello Sport, la Juventus Turin serait intéressée pour récupérer l’ancien de l’Ajax courant janvier. La Vieille Dame se retrouve décimée défensivement suite aux blessures de Bremer et du latéral gauche Juan Cabal. Un recrutement à moindre coût pourrait donc intéresser la Juve mais aussi l’OL. Un mariage de raison, alors ? Nicolas Tagliafico ne serait toutefois pas la seule piste turinoise. Ben Chilwell, en délicatesse à Chelsea, ferait également partie des plans hivernaux de la Juve.