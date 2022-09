Mercato : le Real Betis voudrait Houssem Aouar libre à l'été 2023

Souhaitant le recruter durant l’été, le Real Betis n’a pas abandonné la piste Houssem Aouar. Les Andalous continueraient de travailler pour l’attirer libre l’été prochain.

Mercredi, il a été l’un des plus applaudis et les plus demandés par la jeunesse lyonnaise présente dans les tribunes du Parc OL. Houssem Aouar a beau ne pas jouer depuis le début de la saison, il reste un des joueurs les plus appréciés. Est-ce que ça suffira à son bonheur ? La période du mercato s'est refermée depuis vingt jours, le milieu ronge toujours son frein. Convoqué contre Monaco, il a regardé le choc contre le PSG des tribunes et nombreux sont ceux qui se questionnent sur son utilisation à venir par Peter Bosz.

Le Betis n'aurait pas rompu le contact

Jeudi dernier, Vincent Ponsot a confirmé à Olympique-et-Lyonnais que la porte à une prolongation était ouverte du côté du club comme avec Moussa Dembélé. Les deux joueurs sont en fin de contrat dans quelques mois et pourront s’engager libres en janvier prochain. Cette situation, le Real Betis l’a bien comprise et continuerait d’avancer ses pions dans le dossier Aouar. Durant l’été, le club andalou n’a manqué de faire part de son intérêt pour l’international français mais des freins économiques ont empêché tout accord. D’après Goal Espagne, les dirigeants andalous auraient pour ambition d’attirer libre Houssem Aouar à l’été prochain. Des représentants de l’agence qui gère ses intérêts auraient passé du temps à Séville ces derniers jours et assisté à deux rencontres des Verdiblancos.