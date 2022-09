Mercato : l'OL songerait à prolonger Houssem Aouar

Suite à son été agité, Houssem Aouar n'a pas joué avec l'OL depuis la première journée. A quelques mois de la fin de son contrat, le club envisagerait de lui proposer une prolongation.

Il était absent du groupe depuis plusieurs semaines, et ceux malgré sa présence à l'entraînement. Dimanche lors du déplacement à Monaco, Houssem Aouar a voyagé avec l'ensemble de l'effectif en Principauté, sans toutefois entrer en jeu lors de la défaite de son équipe (2-1). Si le milieu de terrain n'a pas foulé les pelouses de Ligue 1 depuis la première journée et la réception d'Ajaccio (2-1), c'est notamment car son cas a agité la fin de mercato de l'OL, avec en plus de cela une blessure .

Sur le départ car en fin de contrat en 2023, il n'a pas trouvé de point de chute pour débuter une nouvelle aventure, et ce pour plusieurs raisons. Pourtant, les candidats se sont manifestés, mais sans amener avec eux les offres suffisantes ou alors les projets n'intéressaient pas le joueur de 24 ans.

Une proposition de deux ans

Voilà donc Aouar disponible pour une 7e saison avec son club formateur. Cela pourrait être la dernière avec le maillot lyonnais, mais la donne peut encore changer. Selon Foot Mercato, les dirigeants songeraient à lui proposer une prolongation de deux ans. A l'entraînement, l'international français (une sélection) se montrerait d'ailleurs particulièrement performant, de quoi aussi potentiellement relancer la question d'une place dans le onze de départ dans l'entrejeu.