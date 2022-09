Monaco - OL, un classique de la Ligue 1

En plus d’être un choc, le match entre Monaco et l’OL aura une grosse importance dans ce début de saison. Dimanche (20h45), ce sera la 112e confrontation entre les deux clubs.

Ayant fini sa formation du côté de Monaco, le déplacement dominical en Principauté sera forcément spécial pour Romain Faivre. A la recherche de la bonne carburation sous le maillot de l’OL, le milieu ne serait pas contre se montrer décisif contre son ancien club. Entre Monaco et l’OL, c’est l’assurance d’un choc entre deux prétendants au podium et encore plus cette saison. Entre un club qui se cherche encore mais qui reste sur une victoire et un autre auteur d’un bon début mais plombé par une défaite à Lorient, le combat s’annonce alléchant.

"C’est toujours attendu. Un Monaco - OL, tout le monde va être devant la télé donc c’est à nous de répondre présents et faire un coup là-bas, a annoncé Faivre. Le match à Lorient nous a peinés, on a perdu, on est compétiteurs, c’est à nous de remettre les choses au clair."

En entrant sur la pelouse de Louis II, l’OL tentera d’aller chercher sa 42e victoire en 112 rencontre. Cette affiche entre Monaco et le club lyonnais est actuellement celle la plus jouée en Ligue 1 entre deux clubs actuellement dans l’élite. Avec 46 victoires, les Monégasques mènent aux points.