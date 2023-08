Montpellier fera sans Wahi mais avec Savanier contre l’OL

En instance de départ, Elye Wahi n’a pas été convoqué par Michel Der Zakarian. Téji Savanier, victime de crampes contre Le Havre, est lui bien présent dans le groupe de Montpellier.

Il n’y a pas qu’à l’OL que le mercato a une incidence sur le sportif. Quand Laurent Blanc aimerait que le marché des transferts se termine au moment de la première journée de championnat, Michel Der Zakarian ne devrait pas contredire son ancien coéquipier. Depuis plusieurs semaines, Montpellier vit au rythme des rumeurs autour d’Elye Wahi. L’attaquant international Espoir est visé par plusieurs clubs français comme européens et est destiné à un départ.

Présent dans le groupe montpelliérain la semaine dernière contre Le Havre, Wahi ne le sera pas ce samedi au Parc OL. Montpellier serait en effet tombé d’accord avec Lens et West Ham pour son attaquant et ce dernier doit désormais passer sa visite médicale avec le club lensois. Face à la situation, Der Zakarian a choisi de laisser logiquement Wahi à la maison.

Simples crampes pour Savanier

Dans le groupe de 20 joueurs retenus pour le déplacement à Décines, Jordan Ferri est logiquement de la partie et va une nouvelle fois retrouver ses anciens coéquipiers et son ancien stade. Non pas avec le brassard de capitaine, car Téji Savanier sera bien présent sur la pelouse du Parc OL à partir de 19h. Sorti pendant le match contre Le Havre, le meneur de jeu montpelliérain ne souffrait que de crampes et est donc bien disponible. Une bonne nouvelle pour le MHSC, qui s’appuiera sur ses nouvelles recrues Akor Adams et Mousa Al-Tamari, un peu moins pour l’OL.