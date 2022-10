OL : "3-5-2 aujourd’hui, demain peut-être autre chose", prévient Passi

Face à l’urgence de résultat, Laurent Blanc a décidé de s’appuyer sur le 3-5-2 depuis deux rencontres. Le résultat est probant mais le staff lyonnais ne s’interdit pas de changer comme l’a confié Franck Passi.

Des points, encore des points, toujours des points. Depuis son arrivée à l’OL, Laurent Blanc ne cesse de rabâcher ces mots. Appelé à la rescousse après une série de quatre défaites et un nul, le technicien français a pris la suite de Peter Bosz pour redresser la barre d’ici la trêve. Après une défaite faite de promesses, les Lyonnais sont allés s’imposer à Montpellier, samedi. Une première victoire depuis début septembre qui demande à être confirmée face à Lille dans cinq jours.

L’OL évoluera-t-il encore en 3-5-2 ? La tentation de répondre oui est grande. Face à l’urgence du résultat et au physique défaillant de ses joueurs, Laurent Blanc a dû s’adapter. Ce système censé rassurer a permis à certains joueurs comme Maxence Caqueret ou Nicolas Tagliafico de se libérer. Néanmoins, cette tactique semble avant tout avoir été choisie par défaut.

"Dans l’urgence, il fallait trouver une solution pour pouvoir faire jouer les joueurs que Laurent voulait. Aujourd’hui, les systèmes sont juste des chiffres. A un moment donné, l’équipe se retrouve à 3 derrière si les pistons sont hauts, inversement si ils jouent bas, a détaillé Franck Passi sur la chaîne du club. Le 3-5-2 a plus une philosophie offensive. On a vu Nicolas (Tagliafico) faire deux passes contre Rennes et être dans la surface sur le but à Montpellier. Est-ce qu’il est défenseur ? Attaquant ? Je pense que chaque joueur a une zone avec des rôles offensifs et défensifs. On veut avant tout transmettre la philosophie de ce qu’on veut faire. Aujourd’hui, c’est du 3-5-2 et peut-être que demain ce sera autre chose."

Laurent Blanc a toujours été un adepte du 4-3-3 au PSG mais avait concédé il y a quelques jours que son effectif n’avait pour l’instant pas les capacités physiques pour mettre en place sa philosophie. La trêve hivernale et la préparation physique intense devraient certainement entraîner des changements tactiques durant la seconde partie de saison.