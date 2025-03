OL Académie : le programme du week-end

Le week-end sera calme pour l'Académie de l'OL. Au programme, trois matchs chez les garçons : un à l'extérieur pour la réserve et deux réceptions pour les U17 et U19.

Après une défaite à domicile contre l'AS Saint-Étienne (2-1), l'OL doit rebondir face à Espaly ce samedi 8 mars. Classés à la 4ᵉ place de National 3, à 2 points du podium et 4 du leader Limonest, une victoire serait la bienvenue pour les hommes de Gueïda Fofana. Le futur adversaire des Lyonnais, Espaly, reste sur deux défaites (contre Limonest et Thonon Évian) et un match nul (contre Lyon-La Duchère) et bataille pour son maintien après sa belle épopée en Coupe de France. La rencontre aura lieu à 18h dans la Haute-Loire.

Effacer l'impair en Coupe Gambardella pour les U19

Sur une bonne série de deux victoires et un nul en trois matchs, les U19 masculins de l'OL reçoivent Bobigny, avec l'ambition d'effacer la désillusion de la Coupe Gambardella. Le match aura lieu ce dimanche à 12h au centre de formation de Meyzieu. Neuvièmes au classement, les coéquipiers de Tiago Goncalves doivent absolument s'imposer contre l'équipe d'Île-de-France pour se rapprocher du haut du tableau et encore espérer un minimum. Cependant, les hommes de Samy Saci doivent rester vigilants face à leur futur adversaire. En effet, Bobigny est sur une dynamique positive avec 2 victoires consécutives.

En ce qui concerne les U17, l'objectif reste de poursuivre la série de trois matchs sans défaite (deux victoires, un nul) et de se rapprocher du podium. Ils recevront le SC Air Bel pour la 20ᵉ journée de championnat. Ce match promet un beau combat entre l'OL (4ᵉ) et le SC Air Bel (5ᵉ). Une victoire serait idéale pour les joueurs d'Amaury Barlet qui ont 2 points de retard sur Monaco, qui occupe la deuxième place qualificative pour les play-offs. La rencontre se tiendra à Meyzieu également, mais en milieu d'après-midi dimanche (15h).

Le programme du week-end de l’académie :

Réserve : Espaly - OL, samedi 8 mars, 18h

U19 : OL - Bobigny, dimanche 9 mars, 12h

U17 : OL - SC Air Bel, dimanche 9 mars, 15h