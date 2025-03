OL : Fonseca a des problèmes de riche avec son effectif

Jeudi soir, le salut de l’OL est venu de Malick Fofana, auteur d’un doublé en sortant du banc. Un joueur qui joue moins sous Paulo Fonseca, qui assure avoir un effectif de qualité.

De notre envoyé spécial à Bucarest.

En voyant les changements effectués par Paulo Fonseca, Elias Charalámbous a certainement dû avoir mal à la tête. Au cours de la victoire de l’OL jeudi soir, l’entraîneur lyonnais a fait entrer au rythme du match et du score Malick Fofana et Alexandre Lacazette, puis Thiago Almada et Jordan Veretout avant que Paulo Akouokou ne se rappelle aux bons souvenirs des supporters lyonnais. Autant de changements qui prouvent la qualité de l’effectif lyonnais qui a été considérablement réduit durant l’hiver par nécessité économique et volonté sportive.

Comme Pierre Sage, Fonseca tente de concerner un maximum son groupe même s’il s’appuie sur une ossature bien définie. Certains indispensables sous Sage comme Fofana ou Caleta-Car prennent désormais plus souvent place sur le banc. Jeudi soir, l’ailier belge a envoyé un message à son coach avec son doublé salvateur contre le FCSB. "Je crois beaucoup en Malick, c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualité. Pour moi, c’est difficile de faire des choix car tous les joueurs travaillent fort et bien dans cette équipe."

"On a gagné avec certains, on gagnera peut-être avec d'autres demain"

Dans le creux de la vague depuis deux mois et sa blessure à Istanbul, Malick Fofana ressurgit au meilleur des moments dans cette période charnière de la saison. Comme l’ensemble de l’effectif, le Belge est soumis à la concurrence, avec un Ernest Nuamah toujours brouillon, mais bien plus en jambes ou encore l’arrivée de Thiago Almada. Un problème de riche pour Fonseca qui ne s’en plaint pas pour autant. Avec la Ligue 1 et la Ligue Europa, l’OL a deux lièvres à courir à la fois et le Portugais voit "un effectif qui travaille bien et qui garantit que tous les joueurs peuvent jouer n’importe quel match. Pour moi, c'est important."

Cela l’oblige à faire des choix, mais le technicien de 52 ans l’assure, il a "beaucoup de chance parce que j’ai un groupe magnifique et réceptif. Nous avons gagné avec des joueurs ce (jeudi) soir, peut-être qu'au prochain match il y aura d’autres joueurs qui seront décisifs." Cela avait fait la force de l’OL la saison dernière dans son objectif de remontée. Cette année, les plans sont différents, mais bien plus ambitieux.