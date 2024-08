Jordan Gonzalez, entraîneur de l’OL passé par le FBBP01, le FC Lyon et Lyon-La Duchère

Ce samedi matin, l'équipe U19 de l'OL affrontait la réserve du FC Vaulx-en-Velin. Les jeunes Lyonnais se sont offerts une première victoire en amical.

Après leur revers face au Servette Genève (3-4) la semaine passée, le samedi 27 juillet, les U19 de l'OL ont poursuivi leur préparation ce 3 août par un deuxième match amical. Les protégés de Jordan Gonzalez, devenu entraîneur de cette catégorie cet été, ont dominé la réserve du FC Vaulx-en-Velin ce samedi dans la matinée. Les jeunes Rhodaniens, qui menaient 1 à 0 à la mi-temps, ont gagné finalement 3 buts à 1 après avoir concédé l'égalisation.

Doublé pour Lurika

Face à une formation évoluant en Régional 1, les Gones ont pu compter sur des réalisations de Nehemie Lurika, qui s'est offert un doublé, dont un penalty, et d'Adam Haddad. Une bonne nouvelle qui lance définitivement la pré-saison de ce groupe qui cherchera à se rattraper après un exercice 2023-2024 non concluant (9e du championnat U17 pour la majorité d'entre eux).

On peut aussi rappeler que mercredi, la réserve de l'Olympique lyonnais et les U17 s'étaient eux aussi imposés, respectivement 2-0 contre Beaucaire (National 3) et 2-1 face à Béziers. Pour eux comme pour les professionnels de Pierre Sage, la préparation se poursuit.