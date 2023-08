OL - Académie : rentrée des classes pour les U19 et U17

Après la réserve samedi, les U19 et les U17 font également leurs débuts dans cette saison 2023-2024. Le tout avec de nouveaux coachs à la tête de deux formations.

Les joueurs de Gueïda Fofana ont ouvert la voie samedi avec le premier match de la saison de la réserve en National 3. Le groupe de Pro2 va être suivi par les U19 et les U17 ce dimanche. Comme la réserve, les deux équipes de l’Académie lancent leur campagne 2023-2024 en ce dernier week-end d’août, non sans quelques changements. A 15h, les U19 ont rendez-vous à Meyzieu pour affronter le FC Metz.

Après deux matchs amicaux, Jérémie Bréchet va faire ses débuts comme entraîneur principal, étant accompagné par Amaury Barlet, qui délaisse donc les U17. Après le dernier exercice raté sous Eric Hély, la génération 2007 est forcément attendue même si un premier coup dur s’est abattu sur les U19 avant même le début de saison. Touché au ménisque, Enzo Molebé va manquer plusieurs semaines de compétition et faire défaut.

A 15h, les U17 seront aussi sur le pont pour leur rentrée des classes mais du côté de Nîmes. Les jeunes Lyonnais ont également connu un été mouvementé. Comme annoncé un peu plus haut, Amaury Barlet a choisi de suivre la génération 2007 à l’étage au-dessus. La relève aurait dû être prise par Jean-François Vulliez dans le cadre de sa formation pour le BEPF mais le départ de Claudio Caçapa à Molenbeek a redistribué les cartes et propulsé l’ancien directeur de l’Académie dans le staff de Laurent Blanc. Finalement, le pool "U17-U16" sera dirigé par Mohamed Chacha, passé notamment par Le Havre, et qui sera assisté par Nicolas Munda, qui avait cette génération la saison dernière.