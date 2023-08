OL - Académie : trois Lyonnais appelés en équipe de France U16

À l’occasion du rassemblement fin août de l’équipe de France U16, Lionel Rouxel a convoqué une liste élargie avec 34 joueurs. Trois évoluent à l’OL avec Axel Barreau, Rémi Himbert et Mathieu Hoareau.

Une large revue d’effectif pour un rassemblement de courte durée. De nouveau aux manettes de l’équipe de France U16, Lionel Rouxel a choisi de convoquer pas moins de 34 joueurs pour la réunion de fin août afin de faire un état des lieux de la génération 2008. Au cours de ce rassemblement, le sélectionneur français a programmé deux matchs amicaux à Clairefontaine. Un premier contre les U17 de Quevilly le 23 août puis un second le lendemain contre l’équipe de France U17. Deux amicaux dans le but de donner du temps de jeu à tout le monde pour très vraisemblablement 45 minutes.

Avec le pool U17-U16 lyonnais cette saison

Comme c’est souvent le cas avec les équipes de jeunes en sélection, l’OL sera bien évidemment représenté. Axel Barreau fait partie des quatre gardiens retenus par Rouxel pour ce rassemblement. Il sera accompagné par deux petits nouveaux de l’Académie. Débarqués durant l’été, Rémi Himbert et Mathieu Hoareau, qui débarque de la Réunion, viennent garnir le secteur offensif français pour ces deux matchs amicaux. On les retrouvera très logiquement sur les pelouses de Meyzieu avec le pool U17-U16 de l’OL cette saison sous la coupe de Mohamed Chacha, épaulé par le duo Nicolas Munda et Martin Fabre.