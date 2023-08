OL : cinq défaites de suite, une première depuis 1991

En tombant à Strasbourg dimanche, l’OL poursuit sa mauvaise série des matchs amicaux. Défait à cinq reprises, le club lyonnais n’avait plus connu ça depuis Raymond Domenech.

Il y a eu du mieux, c’est un fait. Après les bouillies rendues durant l’été, l’OL a montré un vrai un peu plus séduisant dimanche soir à Strasbourg. Auteur de séquences collectives intéressantes par moment, le club lyonnais est malgré tout rentré bredouille (2-1) à Lyon. Entre l’inefficacité offensive et la fragilité défensive, la formation lyonnaise est retombée dans les travers qu’on lui connait depuis des mois. En ne prenant pas le meilleur sur son adversaire dans son temps fort, l’OL s’est fait punir par ses erreurs. Un scénario qui se répète encore et encore et qui commence à énerver Rayan Cherki.

Une série négative en championnat et Coupe de France en 1991

Samedi, les Lyonnais ont pour objectif de relever la tête contre Montpellier, d’autant plus face à son public qui aimerait ne pas revivre la même saison que les deux précédentes. Il faudra pour ça commencer en enrayer la spirale négative dans laquelle est l’OL depuis un mois. Strasbourg est tout simplement la cinquième défaite de suite des joueurs de Laurent Blanc avec les matchs de préparation.

Ces derniers ne sont généralement pas à prendre pour argent comptant, mais quand cela devient une série, difficile d’y faire abstraction. Ce n’est que la première fois depuis 1991 que l’OL vit une telle période. À l’époque, Raymond Domenech était l’entraîneur et avait connu cinq défaites de suite entre le 24 février 1991 et un revers à Rennes (2-0) et le 14 mars avec une défaite à Montpellier (1-0). Une formation héraultaise où évoluait un certain Laurent Blanc. Seulement, cette série avait eu lieu en championnat (4 matchs) et en Coupe de France. Bien plus problématique que la spirale actuelle.