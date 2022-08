OL : "Aucune pression juste du bon sens", répond Aulas à Féry

Quelques heures après le message de Loïc Féry, Jean-Michel Aulas a répondu au président de Lorient. Le dirigeant lyonnais évoque lui "du bon sens" concernant le report du match.

Dimanche midi, Loïc Féry, président de Lorient, avait publié un message sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci, il accusait l'OL d'avoir mis la pression sur le Ligue pour reporter le match prévu ce 14 août. Le Breton affirmait également que la partie aurait pu avoir lieu au Moustoir. Des propos auxquels a répondu Jean-Michel Aulas.

"Ce terrain n’aurait jamais pu supporter six journées de festivités"

Pour le patron de l'Olympique lyonnais, il n'y a eu "aucune pression, juste du bon sens et de la logique qui auraient évité cette situation pour nos 500 supporteurs et nos équipes, a écrit le Rhodanien sur Twitter. Même le plus optimiste des jardiniers savait depuis le début de la canicule que ce terrain n’aurait jamais pu supporter six journées de festivités. Très grave."