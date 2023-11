OL : Aulas réagit à notre article économique mais...

La publication ce dimanche matin d'un article sur la situation économique de l'OL a fait réagir Jean-Michel Aulas, qui a toutefois commis un impair.

En une d'Olympique-et-Lyonnais ce dimanche, vous pouvez voir la présence d'un article économique intitulé "Dettes, vente des actifs, bourse de New York… Décryptage de la situation financière de l’OL". Particulièrement commenté sur les réseaux sociaux, ce sujet a fait l'objet d'une réponse de l'ancien président rhodanien, Jean-Michel Aulas.

Sur X (anciennement Twitter), ce dernier a réagi, regrettant une analyse "incomplète et ne donnant pas une vue objective de la situation. Juste un exemple : le résultat déficitaire d'OL Groupe de juin 2023 est lié à la comptabilisation des ventes de Castello Lukeba, Bradley Barcola et Romain Faivre, ainsi qu'au report de la cession de la section féminine sur l’exercice (A+1) soit : 90+39 =129 millions d'euros."

@OL votre analyse est incomplète et ne donne pas 1 vue objective de la situation:juste 1 exemple le résultat déficitaire OLG de 06/23 est lié à la comptabilisation des ventes de Lukeba, Barcola,Faivre ,et le report de cession OL W sur l’exercice (A+1) soit : 90+39 =129 m€ ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 19, 2023

Des ventes prises en compte en 2023-2024

Or, comme il est précisé dans le papier paru sur notre site, les chiffres utilisés ici se basent uniquement sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, comme l'indique le document d'enregistrement universel d'octobre 2023. Il est donc logique que les transferts de Lukeba (Leipzig), Barcola (PSG) et Faivre (Bournemouth, prêté à Lorient) n'entrent pas en compte dans le bilan comptable de 2022-2023, ces derniers ayant quitté le Rhône durant l'été 2023.

Bonjour. Ayant rédigé cet article, je me permets de préciser que les chiffres ont été pris sur l'exercice 2022-2023, le 2023-2024 étant incomplet. Il est donc logique que les vente de Lukeba, Faivre et Barcola n'entrent pas en compte. — Gwendal Chabas (@gwendal_chabas) November 19, 2023

Pour la période mentionnée, l'OL a vendu pour 90,5 M€, notamment grâce à Lucas Paquetá et Malo Gusto. Plus récemment, le club a aussi publié son relevé trimestriel pour 2023-2024. Ce bilan prend lui bien en considération les cessions des trois joueurs cités plus haut. Là aussi, l'Olympique lyonnais présente un total de 90,5 M€ pour les ventes.

Il convient aussi de relever pour l'article que nous avons interrogé un banquier et un expert-comptable reconnus. Nous avons pris le parti, premièrement, de nous servir des résultats de 2022-2023 pour avoir un exercice clôturé, et deuxièmement, de rendre sa lecture le plus simple possible afin qu'il soit accessible à tous.