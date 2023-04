OL - Bleues : "Il y a beaucoup de joie", selon Le Sommer

Après deux ans d'absence, Eugénie Le Sommer a effectué un retour gagnant en équipe de France féminine. La Lyonnaise a fait part de sa joie, lundi, à la veille de l'amical France-Canada au Mans, son deuxième match après la victoire vendredi contre la Colombie (5-2) à Clermont-Ferrand.

Une joie retrouvée

"Je me sens bien. Ce retour (vendredi avec deux buts après deux ans d'absence), c'était beaucoup d'émotion, un sentiment spécial, cela m'a fait du bien. On est déjà tournées vers demain (ce mardi), il faut vite se remobiliser. Bien sûr, je suis prête pour enchaîner."

Un nouveau sélectionneur

"Je lui dois ma présence ici. C'est lui qui m'a fait revenir. C'est un fédérateur, un bon communicant, il a su nous donner le bon message."

Dynamisme

"On se sent déjà très bien, qu'il y a une nouvelle dynamique, une différence dans la cohésion, dans les relations staff-joueuses. C'est important, car une Coupe du monde, c'est une aventure humaine. On peut aller plus loin en étant uni. Il y a aussi beaucoup d'enthousiasme. Le fait que tout soit nouveau amène aussi un peu de fraîcheur. Il y a beaucoup de joie, tout le monde est content d'être ici."