OL : Coupet regrette le choix entre Lopes et Perri

Anthony Lopes et Lucas Perri, les deux gardiens de l’OL

Ce dimanche (21h), Anthony Lopes pourrait jouer son dernier match en championnat avec l’OL. Ancien de la maison, Grégory Coupet a regretté le choix fait par le club. Celui de succomber à une certaine mode chez les gardiens.

L’absence de communication officielle laisse planer un doute qui pourrait forcément être regrettable une fois la décision entérinée. Anthony Lopes devrait jouer son dernier match avec l’OL en championnat ce dimanche (21h) face à Strasbourg. Rien n’a été communiqué par le joueur et le club. Mais les virages du Parc OL ont malgré tout prévu de rendre hommage au joueur aux 488 matchs avant la 34e journée. En attendant de savoir si ce match sera le dernier tout court ou non de Lopes, Pierre Sage a maintenu le suspense pour la finale de la Coupe de France dans une semaine. Le Portugais ou Lucas Perri dans le but lyonnais ? Mystère.

"Lopes était livré à lui-même avant la trêve"

Quoi qu’il en soit, ce match d’adieux, sans vraiment en être un, est une page qui se tourne. Ancien de la maison OL jusqu’en 2008 et un doublé coupe - championnat, Grégory Coupet sait ce que cela fait de mettre un terme à autant d’années de service. Seulement, le gardien aux sept titres de champion regrette la direction prise par l’OL pour ce poste de gardien. "Je pense que l'OL est pris par la mode des grands gardiens de plus d'1,90m, a constaté l’ex-entraîneur des gardiens de Lyon dans L’Équipe. Antho a été critiqué, mais il a montré sa force de caractère en étant très bon. Il est tributaire des performances de l'équipe et avant la trêve, il était livré à lui-même."

À 33 ans, Anthony Lopes ne représentait peut-être plus l’avenir aux yeux de la direction de l’OL. Ce qui peut aussi s’entendre.