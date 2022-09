Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (crédit : David Hernandez)

Grâce à un but dans les dernières secondes du match, les Pays-Bas ont validé leur qualification pour la Coupe du monde 2023. Danielle van de Donk a joué plus d’une heure tandis que Damaris Egurrola s’est contentée d’un quart d’heure de jeu.

En l’espace de quelques instants, les sentiments néerlandais sont passés du tout au tout. Dans l’obligation de gagner pour se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2023, les Pays-Bas ont buté pendant tout le match sur l’Islande. Cette dernière n’avait elle besoin que d’un point pour s’assurer la première place du groupe C. Quand les Islandaises pensaient avoir fait le plus dur et que les Néerlandaises poussaient dans un ultime espoir, le salut est venu de Brugts.

Au bout du temps additionnel, l’attaquante de 19 ans est venue crucifier la gardienne adverse et a envoyé son pays vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande à l’été 2023. Décisive lors du match amical contre l’Ecosse, Daniëlle van de Donk a joué pendant un peu plus d’une heure. De son côté, Damaris Egurrola est de nouveau sortie du banc pour le dernier quart d’heure de cette rencontre aux airs de finale.