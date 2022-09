OL : des milieux de terrain trop rarement décisifs

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Sur les 7 premières journées de Ligue 1, les milieux de terrain de l'OL ont délivré seulement une passe décisive et n'ont pas inscrit le moindre but. Un problème qui trouve sa source dans plusieurs explications.

Le bilan est très (trop) maigre après 7 matches de Ligue 1 et plus de 630 minutes disputées. Dans leur globalité, les milieux de terrain de l'OL, comprenez là Maxence Caqueret, Johann Lepenant, Houssem Aouar, Romain Faivre, Corentin Tolisso et Jeff Reine-Adélaïde, n'ont délivré qu'une seule passe décisive cette saison. Il faut ajouter à ce faible total le 0 concernant les buts inscrits.

Autant dire que l'entrejeu rhodanien ne se montre que trop rarement décisif. Le seul à avoir ouvert son compteur statistique est Faivre avec une offrande pour Castello Lukeba contre Angers sur corner (5-0). Cela signifie que les défenseurs centraux que sont Thiago Mendes (une passe décisive) et Lukeba (une réalisation) ont plus contribué statistiquement.

Trois éléments créatifs qui jouent peu

Cette faiblesse peut trouver plusieurs explications. La première est que les trois joueurs les plus créatifs, que sont a priori Faivre, Aouar et Reine-Adélaïde, se partagent un temps de jeu plutôt réduit, notamment pour le deuxième nommé (30 minutes cette saison). L'ancien Brestois a lui joué 213 minutes et l'ex-Angevin 111. Dans l'entrejeu, Peter Bosz apprécie faire confiance à Tolisso, Caqueret et Lepenant, trois éléments plus travailleurs et organisateurs de la première relance qui cumulent 1 238 minutes depuis le début de cet exercice 2022-2023.

Or, on a pu remarquer, notamment à Monaco, que lorsque les trois évoluent ensemble, l'international Espoirs est celui qui se situe le plus haut sur le terrain, ce qui n'est pas sa zone préférentielle. Il en est de même pour le jeune arrivé de Caen cet été. Le champion du monde 2018 a lui déjà exprimé sa préférence pour le rôle de sentinelle. Visiblement, les qualités de ces garçons s'expriment ailleurs que proche du but adverse, ce qui ne leur permet pas (ou du moins pour le moment), d'apporter significativement le danger offensivement.

Cherki peut-il être la solution avec sa dynamique actuelle ?

Le souci est que pour l'instant, ni Faivre ni Reine-Adélaïde n'ont apporté suffisamment satisfaction pour s'affirmer comme un élément-clé, même si le premier nommé a été titularisé à trois reprises, contre une fois pour Reine-Adelaïde et Aouar. Néanmoins, le manque de créativité est souvent criant dans les rencontres lyonnaises, ce qui peut pousser à s'interroger sur la composition du milieu de terrain. Décisif lors de ses dernières entrées, Rayan Cherki pourrait avoir ce rôle dans le cœur du jeu, avec à ses côtés deux joueurs plus défensifs dont la tâche serait plutôt de récupérer les ballons et d'assurer la distribution vers les attaquants.

Mais avant le 29 août, l'OL avait dans ses rangs ce footballeur capable de créer pour lui et pour les autres. En vendant Lucas Paquetà à West Ham cet été, le club rhodanien a certes gagné de l'argent, mais il a aussi perdu en créativité. Et ce départ n'a pas été remplacé par un joueur doté des mêmes qualités et avec les mêmes références. Même si le Brésilien était beaucoup moins bon et décisif sur le fin de son aventure dans le Rhône, ce qui est aussi à souligner.

Le milieu, un élément-clé pour le match contre Paris

Face au PSG dimanche, le choix de Peter Bosz dans cette zone du terrain sera crucial pour gêner au maximum la paire Vitinha - Verratti. Reste à savoir si l'entraîneur néerlandais reconduira les mêmes éléments que lors du revers à Monaco, ou si du changement est à prévoir pour améliorer ce secteur de jeu.