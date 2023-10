Christiane Endler, gardienne de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après la courte victoire contre le Paraguay, le Chili de Christiane Endler affronte le Mexique dans la nuit de mercredi à jeudi (1h). Un match qui pourrait presque assurer une place en play-offs de ces Jeux panaméricains pour la gardienne de l’OL.

Quand les joueuses de l’OL présentes avec les Bleues viennent tout juste de s’envoler pour la Norvège, Christiane Endler est sur le pont depuis un moment déjà. Ayant rejoint la sélection chilienne avant même le match à Reims dimanche, la gardienne dispute actuellement les Jeux panaméricains avec le Chili. Ce rendez-vous est important puisqu’une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est en jeu. Après avoir manqué la Coupe du monde l’été dernier, la sélection sud-américaine aimerait ne pas connaitre de nouvelles désillusions. Pour l’instant, le premier tour de ces Jeux a bien débuté avec une courte victoire (1-0) contre le Paraguay dimanche.

L’adversité risque de monter d’un cran dans la nuit de mercredi à jeudi (1h) avec la réception du Mexique à Viña del Mar. Ayant toutes deux remporté leur premier match, les deux nations peuvent faire un grand pas vers le prochain tour en cas de succès. Avec six points et un dernier match à jouer contre la Jamaïque pour terminer à l’une des deux premières places, Christiane Endler et le Chili seraient bien avisés de faire le travail à domicile. Afin d'avoir son destin entre les mains dans trois jours.