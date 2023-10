Endler (OL) s’impose avec le Chili contre le Paraguay (1-0)

Absente du déplacement à Reims, Christiane Endler a déjà rejoint sa sélection. A l’occasion des Jeux panaméricains, le Chili s’est imposé (1-0) face au Paraguay dimanche soir.

Pendant que ses coéquipières s’imposaient à Reims (1-5) et confortaient leur place de leader, Christiane Endler était déjà en sélection. Libérée plus tôt par l’OL pour rejoindre le Chili et donc faire l’impasse sur la 5e journée de D1, la gardienne joue une partie de sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris durant cette trêve internationale. Disputant les Jeux panaméricains, le Chili cherche à éliminer le mauvais souvenir de la non-participation à la dernière Coupe du monde. Opposée au Paraguay dimanche soir, la sélection sud-américaine a pris le meilleur grâce à un unique but de Zamora à la 24e minute.

Titulaire dans le but chilien, Christiane Endler a réussi à garder sa cage inviolée pendant les 90 minutes passées sur le terrain mais a récolté un carton jaune. Prochain rendez-vous le 26 octobre (1h du matin) contre le Mexique avant un dernier match contre la Jamaïque le 28 à 23h. Il sera ensuite temps de rentrer à Lyon pour la gardienne et préparer le choc contre le Paris FC, le 5 novembre (21h).