Ce lundi, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour. Au sommaire de TKYDG notamment, la défaite contre Clermont de l’OL, mais aussi la sortie médiatique de John Textor qui ne croit pas à la relégation. Laissez vos avis dans les commentaires.

Absente la semaine dernière, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est bien de retour ce lundi à partir de 19h. Pour ce nouveau numéro, l’équipe de TKYDG reviendra logiquement sur la sixième défaite de l’OL dimanche contre Clermont (1-2). À domicile, les Lyonnais ont une nouvelle fois chuté et se retrouvent bons derniers du championnat. S’il y a eu du mieux en deuxième période, la formation lyonnaise a montré un visage bien différent en première période, poussant Fabio Grosso à effectuer trois changements dès la pause. Après quatre matchs, l’entraîneur italien donne encore l’impression de tâtonner dans le choix de ses joueurs. Le onze de départ vous a-t-il convaincu ? Cette question sera débattue avec notre invité Yohan Gomez, ancien milieu formé à l’OL.

Pour le deuxième thème de l’émission, un focus sera fait sur la sortie médiatique de John Textor. Présent à Décines dimanche, le propriétaire américain assure que parler de relégation "est une blague" et qu’il n’y a "pas de risque de voir l’OL descendre". Un discours qui n’est pas vraiment en adéquation avec ce qui peut se dire au sein même du vestiaire. Pour vous, Textor est-il dans le déni ? Et peut-on lui reprocher cette sortie alors qu’on le critique de ne pas être assez présent ou de ne pas prendre assez la parole ? La question vous est posée.

Enfin, les deux derniers thèmes concerneront le calendrier infernal qui attend l’OL, et ce, dès dimanche contre l’OM et le nouveau rôle de Vincent Ponsot avec les féminines. Avec les cadors du championnat au programme d'ici à la trêve, les Lyonnais peuvent-ils réellement relever la tête ? Vous pouvez répondre à tous ces sujets dans l’espace dédié aux commentaires. Rendez-vous donc à 19h pour un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" qui sera à suivre en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.