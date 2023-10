Vainqueur de son premier match de la saison (1-2), Clermont est reparti de Décines avec le sourire. Pascal Gastien estime que son équipe aurait pu faire encore plus mal à l’OL avec un peu plus de maitrise.

Dimanche, la question était de savoir qui de l’OL ou de Clermont allait enfin connaitre le goût des trois points. Malheureusement pour les près de 44 000 spectateurs présents au Parc OL, le club lyonnais est ressorti une nouvelle fois bredouille. Les joueurs de Fabio Grosso n’ont même pas réussi à limiter la casse en allant chercher le point du match nul en deuxième mi-temps. La bonne affaire, c’est bien le Clermont Foot qui l’a réalisée dans cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1. Le club auvergnat laisse le fauteuil de lanterne rouge à son adversaire du dimanche et espère enfin lancer sa saison. "On a fait un match plein. C'est une victoire collective, tout le monde est allé la chercher loin, a salué Pascal Gastien après la rencontre. On a été solide à tous les niveaux."

"On a un peu trop reculé à la demi-heure de jeu"

Avec deux buts inscrits en première mi-temps et des décisions arbitrales favorables, Clermont n’aurait pu difficilement rêver meilleur déplacement. Ayant mis de "l’intensité dans les duels", les coéquipiers de Maxime Gonalons ont "tenu tant bien que mal après trente premières bonnes minutes" pour le coach clermontois. Ce dernier regrette que ses joueurs "ont reculé un peu trop" car il estime que le CF63 aurait pu faire encore un peu plus mal à l’OL dimanche soir. "On est une équipe qui souhaite avoir le ballon. Avoir la possession, cela sera un pari gagnant sur toute la saison à mon avis. Si on avait eu plus le ballon ce (dimanche) soir, on leur aurait certainement fait plus mal." Un constat qui fait mal. Aujourd’hui, les équipes ne viennent plus à Décines, la boule au ventre…