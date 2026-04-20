OL, Endrick, Moreira, PSG, Fonseca... TKYDG en direct

Ce lundi (19h), le nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur le succès de l'OL sur la pelouse du PSG. Une victoire travaillée qui relance la formation lyonnaise dans la course à la Ligue des champions.

Une victoire qui fait du bien ! Dimanche soir, l'OL a fait un très gros coup au classement grâce à son succès contre le PSG. Vainqueurs 2-1, les Lyonnais remontent à la troisième place du classement de Ligue 1. Une position presque inespérée à l'attaque de la 30e journée, mais les contre-performances des concurrents et le plan parfaitement huilé de Paulo Fonseca ont fait le reste. Ce lundi soir, il y aura donc des sourires sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" pour décrypter ce succès rhodanien. Logiquement, il a été question de la performance du duo Endrick - Moreira qui a porté l'OL offensivement au Parc des Princes. Le Brésilien a répondu présent avec un but et une passe décisive dans une affiche de la Ligue 1.

Toutefois, cette victoire porte aussi le sceau d'une solidité défensive avec notamment l'arrêt de Dominik Greif sur penalty qui empêche le PSG de revenir dans le match. Si le clean sheet n'a pas été au rendez-vous, Paulo Fonseca pouvait se satisfaire de la prestation de son groupe face au leader du championnat. Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.