OL féminin - PSG : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le Trophée des championnes entre l'OL féminin et le PSG.

L'avant-match

C'est le premier gros duel de cette nouvelle saison 2023-2024. Ce dimanche, les filles de l'OL défient le Paris Saint-Germain, entraîné par Gérard Prêcheur. Les deux clubs s'affrontent dans le cadre du Trophée des championnes. Après une préparation estivale conclue par un bilan de deux victoires, un nul et une défaite en quatre matchs amicaux, les joueuses de Sonia Bompastor sont désormais tournées sur ce rendez-vous face à son rival parisien. Victorieuses lors des deux premières éditions (2019 et 2022), Wendie Renard et ses partenaires veulent décrocher un premier titre en ce début de saison. Après avoir effectué un dernier stage du côté de Divonne-les-Bains (Ain), les Fenottes sont à la quête d'un nouveau trophée.

Pour cette rencontre, Sonia Bompastor et son staff pourront s'appuyer sur un groupe presque au complet. Seules Sara Däbritz (raisons personnelles) et Delphine Cascarino (genou) manquent à l'appel. Kadidiatou Diani va quant à elle retrouver ses ex-partenaires.

À quelle heure se joue OL - PSG ?

Le coup d'envoi de cette affiche est à 21 heures. La rencontre se dispute au stade de l'Aube, à Troyes.

Sur quelle chaîne voir OL - PSG ?

La chaîne Canal+ retransmet le match.