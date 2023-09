Absent lors des deux derniers matchs en L1, Alexandre Lacazette revient pour la réception du Havre, le dimanche 17 septembre (20h45). Ses coéquipiers espèrent pouvoir compter sur lui pour activer la marche avant.

C'est un retour plutôt bienvenu pour l'OL. Suspendu lors des deux dernières rencontres de Ligue 1 face à Nice et le Paris Saint-Germain, Alexandre Lacazette retrouvera les pelouses ce dimanche 17 septembre pour la venue du promu havrais. Après son geste de frustration à l'égard de Téji Savanier (Montpellier HSC) le 19 août dernier, l'avant-centre rhodanien (315 matchs, 160 réalisations) avait vu rouge après avoir inscrit le seul but de son équipe ce jour-là (défaite 4-1). Désormais, l'attaquant français espère repartir de plus belle avec son club formateur alors que la situation sportive entre Rhône et Saône est plus que préoccupante avec une 18ᵉ place au classement de Ligue 1.

Lever les doutes

Avec un seul point pris en quatre rencontres de championnat, les coéquipiers de Rayan Cherki effectuent le pire début de leur histoire au sein de l'élite français. Les supporters, remontés après la nouvelle débâcle subie face au club parisien avant la trêve internationale (1-4), l'ont visiblement bien fait savoir. Pire attaque et défense de L1, Anthony Lopes et ses partenaires vont devoir revenir avec de meilleures intentions pour la suite de la saison.