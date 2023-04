OL : fin du sursis pour Johann Lepenant

Averti à deux reprises dans une courte période, Johann Lepenant était sous la menace d'une suspension en cas de récidive. Le sursis est levé pour le milieu de terrain après le match à Toulouse.

De plus en plus titulaire ces dernières semaines, sauf face à Nantes en Coupe de France (1-0), Johann Lepenant bénéficie toujours d'un temps de jeu important pour sa première saison à l'OL. Le milieu de terrain, par son style de jeu engagé, est régulièrement soumis au coup de sifflet des arbitres. Ainsi, il a écopé de trois cartons jaunes en Ligue 1, dont deux de manière rapprochée, ce qui le mettait en sursis.

Lovren et Tolisso sous la menace

Mais l'ancien Caennais a passé cette période et désormais, il n'a plus cette menace au-dessus de la tête suite à la rencontre face à Toulouse (1-2). En revanche, les deux éléments d'expérience que sont Dejan Lovren (quatre matchs) et Corentin Tolisso (six) devront encore être vigilants pour ne pas manquer un des derniers rendez-vous de l'exercice 2022-2023, qui seront tous cruciaux dans la course à la 5e place pour la formation lyonnaise.

Pour rappel, Saël Kumbedi sera lui suspendu contre Marseille dimanche (20h45) pour une accumulation d'avertissements.