OL : gène musculaire pour Corentin Tolisso

Corentin Tolisso face à Lionel Messi lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Sorti à la pause contre le PSG, Corentin Tolisso a ressenti une douleur musculaire à une fesse et n’a pas voulu prendre de risques. Il devrait observer quelques jours de repos.

Depuis son retour à l’OL, Corentin Tolisso et le staff lyonnais sont dans la gestion. Après des dernières saisons minées par les blessures, le milieu de terrain est précautionneux et est sur la même longueur d’ondes que l’équipe médicale lyonnaise. S’il assure qu’il se retrouve plus libéré mentalement avec l’enchaînement des matchs ces dernières semaines, Tolisso reste à l’écoute de son corps. C’est d’ailleurs sous le coup d’une alerte qu’il a préféré laisser sa place dimanche face au PSG. Ayant ressenti une douleur musculaire à l’une des fesses, il a été décidé de ne pas prendre de risques.

Peter Bosz avait annoncé après la rencontre que des examens allaient être réalisés lundi et ces derniers n’ont rien révélé d’alarmant, d’après L’Equipe. Néanmoins, des examens complémentaires seront effectués ce mardi afin d’en connaitre totalement la nature. Une chose est actée, Corentin Tolisso ne sera pas présent mercredi pour l’entraînement ouvert au public à 10h30.