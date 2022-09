OL : le 4-4-2, un système viable sur le long terme ?

Dimanche, Peter Bosz a fait évoluer sa pensée en instaurant un 4-4-2 face au PSG. L’OL s’est incliné (0-1) mais l’envie est de revoir ce système avec un duo Lacazette - Dembélé contre une équipe plus abordable.

Après la rencontre contre le PSG, Peter Bosz a avoué à demi-mot qu’il allait sûrement mourir avec ses idées à l’OL. Arrivé avec une philosophie de jeu résolument portée vers l’offensive, l’entraîneur néerlandais avait quelque peu revu sa copie la saison dernière. Avec un effectif ne semblant pas taillé pour ses principes et une obligation de résultats qui ne s’est finalement pas traduite sur le classement final, Bosz avait fait quelques concessions. Depuis le début de l’été, la donne a changé. L’OL a anticipé son mercato et recruté selon les desiderata de son entraîneur. La préparation estivale a d’ailleurs montré que le fameux 4-3-3 allait devenir la norme entre Rhône et Saône et le départ de Lucas Paquetà, seul véritable meneur dans cet effectif, a confirmé la donne.

Et puis le PSG est passé par là, en même temps que le manque de génie offensif a plombé les dernières rencontres lyonnaises. Après deux défaites de suite à Lorient et Monaco, Peter Bosz a donc changé son fusil d’épaule et couché un onze que les supporters réclamaient en partie depuis quelques jours. Face à l’armada parisienne et sa défense à trois, l’OL a donc évolué pour la première fois de la saison en 4-4-2 avec le duo Dembélé - Lacazette sur le devant de l’attaque. Avec deux lignes de 4, Peter Bosz avait pour ambition de couper les ailes parisiennes mais la tactique a volé en éclats après seulement 5 minutes de jeu et le but de Lionel Messi.

"Son objectif était de bien défendre et d’exploser. Un joueur intermédiaire aurait forcément été plus plaisant mais l’adversité faisait qu’on devait faire bloc, a déclaré Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Malheureusement, ça a explosé après 5 minutes. Ca a été plutôt cohérent ensuite."

La mentalité plus que le système

Ce système peut-il être viable sur la durée ? L’OL ne rencontrera pas le PSG tous les jours et n’aura pas à courir après le ballon. Dimanche, pendant un bon quart d’heure, l’OL a pris l’eau dans ce nouveau dispositif avec un manque de liant entre les lignes encore plus criant que lors des dernières sorties en 4-3-3. Et puis tout le monde s’est un peu adapté au schéma parisien avec un Alexandre Lacazette bien plus décroché et presque dans un rôle de numéro 10. Finalement, le système posé sur la feuille avant le match évolue au cours d’une rencontre et n’est pas fixe. Il le faut de toute façon, au risque de devenir trop prévisible comme l'a souligné Fabien Pujo, entraîneur du GOAL FC lundi. C’est ce qui est arrivé avec le 4-3-3 purement défensif à Monaco et une impression de jouer au handball.

Ce n’est pas le système qui créé l’animation mais bien ce que font les joueurs dans ce système. 4-2-2, 4-3-3 ou 3-5-2, si les joueurs n’ont pas la mentalité de faire les efforts, les coachs peuvent changer ou faire évoluer leur pensée, au final rien ne changera. "Ce système peut nous permettre de nous retrouver en 4-2-3-1 avec un Alexandre Lacazette qui se retrouve dans le coeur du jeu et devient un créateur. La grosse consigne du soir était de se replacer en bloc avec deux lignes de 4 et deux attaquants sur les centraux, a noté l'ancien gardien lyonnais. C’est vraiment l’animation, les appels et les courses des uns et des autres qui fait qu’on peut se retrouver en 4-3-3. Le QI football mis en place par les joueurs fait que ça évolue au cours d’un match."

Depuis le début de la saison, Peter Bosz cherche à trouver le remplaçant naturel de Lucas Paquetà sans y parvenir. Après la performance contre le PSG, il serait bien amené à renouveler l’expérience Dembélé - Lacazette face à Lens. Le jeu sera tout aussi ouvert avec des possibilités plus grandes et moins de tâches défensives pour le capitaine lyonnais. Ce dernier a avoué après la rencontre "que c’est toujours un plaisir de jouer dans un tel système même si ce n’est pas facile contre une équipe comme le PSG." Dimanche, Lacazette a été au four et au moulin, étant tantôt dans sa surface pour contrer un tir parisien, tantôt dans celle des Parisiens pour amener le danger. A force de s’éparpiller, il a peut-être manqué de lucidité au moment de placer sa tête à six mètres du but de Donnarumma. Mais cette position plus reculée, qu’il a déjà expérimentée à Arsenal, lui permet d’être moins seul. Reste désormais à trouver des automatismes avec Moussa Dembélé avec qui il n'avait échangé que deux ballons à vingt minutes de la fin du match.

Des automatismes et habitudes à trouver

Rome ne s’est pas construite en un jour et ce duo offensif doit enchaîner les matchs pour se comprendre, s’apprivoiser. Si tout le monde souhaite revoir l’association, le match de dimanche nous laisse sur notre faim. En 90 minutes, Dembélé n’a touché que 20 ballons, n’étant pas assez recherché comme point d’ancrage pour faire monter le bloc. L’objectif premier était de passer par les ailes pour profiter des espaces laissés par Hakimi et Nuno Mendes mais la prestation de Toko Ekambi et Tetê a empêché de vraiment jouer cette partition. Face au PSG, l’OL a donné l’impression de pouvoir mettre à mal la domination parisienne.

Pourtant, dans les chiffres, les Lyonnais n’ont tiré "que" douze fois pour seulement trois tirs cadrés. Plus que des occasions, l’OL s’est créé des situations mais il en faut plus désormais pour retrouver le goût de la victoire. "Dembélé et Lacazette sont des joueurs qui sont complémentaires. Ils n’ont pas le même style de jeu. Il y en a un qui décroche plus, plus fin techniquement. Et un autre qui est un vrai point d’ancrage, bon dans la surface. On n’a pas fait preuve d’assez de diversité dans le jeu. On a peut-être trop respecté les consignes."

Il a déjà été pointé du doigt ces dernières semaines mais un peu de génie offensif ne ferait pas de mal. De quoi renforcer ce fait qu’il n’y a pas de système miracle pour redresser la barre. Juste une volonté commune de vouloir tirer dans le même sens.