OL, Greif, Tolisso, Fonseca... TKYDG en direct

Au lendemain de la victoire de l'OL à Lille, "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur ce succès. L'occasion pour l'équipe de TKYDG de parler des points positifs, mais aussi négatifs dans ce succès lyonnais.

Dix-sept ans que l'OL n'avait plus réussi pareille performance. En allant s'imposer à Lille dimanche, la formation lyonnaise a fait (presque) aussi bien que celle de Claude Puel pour lancer le début de saison de Ligue 1. Si en 2008-2009, l'OL avait pris 16 points sur 18 possibles contre 15 en 2025, les deux équipes avaient réussi à démarrer avec cinq victoires en six matchs. Les effectifs ne sont certes pas les mêmes et cela prouve encore un peu plus l'exploit qu'est en train de réaliser Paulo Fonseca avec son groupe. Il est bien moins talentueux intrinsèquement que celui de la saison dernière, mais dans l'état d'esprit, difficile de faire mieux.

Ce lundi soir, en direct à 19h, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" va revenir sur ces succès et bien plus. En effet, malgré le succès, la prestation de l'OL a laissé à désirer dans le nord de la France. Non pas sur la solidité défensive qui est le très gros point positif de ce début de saison, mais sur l'animation offensive. Avec cinq tirs tentés à Lille, les Lyonnais ont payé l'absence d'attaquant de pointe. Ce schéma, certes imprévisible, peut-il vraiment durer dans le temps ? Corentin Tolisso a tiré la sonnette d'alarme et il n'est pas le seul.

Rendez-vous sur les plateformes dont vous avez l’habitude, que ce soit sur YouTube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, disponibles via les opérateurs que sont Free ou SFR.