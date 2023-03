Le 1er octobre 2021. Ce jour-là, Amel Majri se blesse au genou, ce qui entraînera une indisponibilité sportive, en raison en plus de sa grossesse, de plus d'un an et trois mois. Depuis, la milieu offensive a disputé huit rencontres, mais pour la première fois samedi, elle était titulaire. Contre Guingamp (6-0), elle a même joué 90 minutes. "Ça donne de la confiance et ça permet de retrouver du rythme. Commencer, c'est différent que d'entrer en jeu et je me suis sentie bien, on a gagné donc c'est très positif, nous a-t-elle confié. Je peux faire encore mieux dans certains domaines, notamment technique et dans la finition. Je suis satisfaite, mais pas à 100%."

"Cette victoire met en confiance pour la suite"

Mal embarqués en quarts de finale de la Ligue des champions suite au revers à domicile contre Chelsea (0-1), l'OL et Majri sont désormais déterminés à inverser la donne jeudi pour le retour en Angleterre. "Cette victoire met en confiance pour la suite. On avait vendangé chez nous (face au club londonien mercredi) et là, on a pris du plaisir tout en gagnant en confiance alors ça ne peut que nous aider", a conclu la joueuse de 30 ans.