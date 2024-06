OL : le mercato a ouvert ce lundi

Comme annoncé la semaine passée, le mercato est désormais officiellement ouvert. Ce lundi 10 juin marque le coup d'envoi de la période estivale des transferts.

Avant tout le monde, la Ligue de football professionnel française a lancé le grand marathon du mercato. Ce lundi 10 juin, comme convenu suite à l'annonce de la semaine dernière, les clubs de l'Hexagone peuvent à présent officiellement recruter. La date choisie par la LFP est d'ailleurs bien en amont de celles privilégiées par ses concurrentes européennes.

Ouvert jusqu'au 30 août en Europe

L'Angleterre donnera le coup d'envoi des hostilités en même temps que le début de l'Euro, le 14 juin, tandis que l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie restent sur les prévisions de la FIFA, c'est-à-dire le 1er juillet. En revanche, tout ce petit monde est d'accord pour conclure la fenêtre des transferts le 30 août à 23 heures. L'Arabie saoudite, autre grande actrice du marché, sera active du 17 juillet au 6 octobre.

Pour l'Olympique lyonnais, cette intersaison s'annonce particulièrement mouvementée, entre les nombreux départs et les arrivées qui devraient bouleverser l'effectif assez largement. Les équipes de David Friio (directeur sportif) et Matthieu Louis-Jean (patron de la cellule de recrutement) auront du travail afin d'offrir à Pierre Sage un groupe compétitif en championnat et en Ligue Europa.