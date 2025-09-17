Actualités
Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
Les joueurs de l’OL après la victoire face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : les packs Ligue Europa ouvert au grand public

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après les abonnés il y a quelques jours, le grand public a désormais accès au pack 4 matchs de la Ligue Europa. L’OL affrontera Salzbourg, Bâle, GO Ahead Eagles et le PAOK.

    Dans une semaine, l’OL lancera sa deuxième campagne consécutive de Ligue Europa. Ce sera du côté d’Utrecht aux Pays-Bas. Les joueurs de Paulo Fonseca auront à cœur aussi bien, voire mieux que lors du dernier exercice. Il reste encore cette amertume de ce scénario invraisemblable d’Old Trafford en avril dernier, mais c’est une toute nouvelle compétition qui débute le 25 septembre prochain. Pour le premier rendez-vous européen au Parc OL, il faudra patienter une semaine de plus avec la venue du FC Salzbourg le 2 octobre (21h) à Décines. Tombé dans une "poule" relativement abordable, l’OL devra avant tout ne pas tomber dans le piège du match trop facile.

    Un stade loin d'être rempli cette saison ?

    Forcément, les affiches tirées lors du tirage au sort fin août n’ont pas déchaîné les passions chez les supporters. Néanmoins, les coéquipiers de Corentin Tolisso auront besoin de leur public pour finir dans les huit premiers et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ce mercredi, le club a mis en vente le pack des quatre matchs qui se joueront au Parc OL. Après les abonnés, c’est le grand public qui peut accéder à cette vente pour assister à la venue de Salzbourg, du FC Bâle, de Go Ahead Eagles et du PAOK. Cela commence à 59€ et peut monter jusqu’à 450€ pour se retrouver proche du banc de touche. Pas pour toutes les bourses…

    Le calendrier de l’OL à Décines en Ligue Europa :

    • 02/10 à 21h | OL - FC Salzburg
    • 23/10 à 18h45 | OL - FC Bâle
    • 11/12 à 21h | OL - Go Ahead Eagles
    • 29/01 à 21h | OL - PAOK
    1 commentaire
    1. Toitoi
      Toitoi - mer 17 Sep 25 à 19 h 18

      Moi je me suis acheté un pack de bières tout à l'heure. Ça coûte moins cher et ça fait plus rêver que la seconde mi-temps à Rennes.

      Signaler

