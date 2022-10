OL : les U19 voyagent sur le terrain du Puy Foot 43

Eric Hély, l’entraîneur des U19 de l’OL. (Photo by JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP)

A 15 heures ce dimanche, les U19 de l'OL se rendent sur le terrain du Puy Foot 43 pour la 8e journée de championnat.

La 8e journée du championnat U19 National a lieu ce week-end. A partir de 15 heures ce dimanche, l'Olympique lyonnais affrontera le Puy Foot 43 à l'extérieur. 7es au classement, les joueurs d'Eric Hély auront pour objectif de battre le 12e afin de confirmer leur succès face à Strasbourg la semaine passée (2-0).

Une victoire face à la formation du Puy-en-Velay est également nécessaire pour ne pas se faire totalement décrocher des premières places. En effet Nancy (1er, 19 points), Troyes et Auxerre (2e et 3e, 16 unités) ont déjà respectivement 9 et 6 longueurs d'avance sur les Gones.