Mercato : l'aventure entre l'OL et Peter Bosz est terminée

(Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Comme semblent le confirmer les différentes informations de ces dernières heures, l'histoire entre Peter Bosz et l'OL toucherait à sa fin.

Plus les heures avancent et plus la mission de Peter Bosz sur le banc de l'OL semble arriver inéluctablement à sa fin. Les dernières informations n'étaient pas bonnes pour l'entraîneur néerlandais, mais selon ESPN, le couperet devrait tomber prochainement. D'après la version hollandaise du média, l'ancien coach de l'Ajax devrait être licencié par l'Olympique lyonnais.

Caçapa devrait prendre le relai

La nouvelle pourrait être bientôt officialisée par le club. Après cinq matchs consécutifs sans le moindre succès, la position du Batave devenait difficilement tenable, d'autant plus que la sortie d'Alexandre Lacazette au micro de Prime Video laissait filtrer que le groupe avait du mal à suivre la philosophie et les méthodes du technicien.

D'après RMC Sport, Claudio Caçapa devrait assurer l'intérim. Les joueurs reprendront l'entraînement lundi matin avec donc une nouvelle personne pour diriger la séance.