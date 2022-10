OL : l'intensité physique lensoise comme repère de Laurent Blanc

Tetê et Deiver Machado (Lens) (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Laurent Blanc a promis du travail à ses joueurs lors de son intronisation. Le nouveau coach de l'OL a érigé en exemple l'intensité physique mise par Lens lors de ses matchs.

A l'écoute du discours de Laurent Blanc lundi, les joueurs de l'OL sont prévenus. Le nouvel entraîneur rhodanien a assuré que son groupe allait beaucoup travailler lors des prochaines semaines. "Les joueurs risquent d’être surpris en matière de travail. Il sera encore plus important lors de la préparation pendant la trêve. Une préparation athlétique de très, très haut niveau qui va nous permettre de mettre en place le plan de jeu que je souhaite, a-t-il expliqué. Il y aura double ration puisque nous avons un calendrier allégé donc on va bosser.” L'ancien coach bordelais veut mettre l'accent sur l'intensité physique.

"On a vu les difficultés de l’OL à répondre à ce niveau-là"

Pour donner un exemple, Blanc souhaite notamment utiliser comme repère la formation lensoise, actuellement 4e de Ligue 1 et récemment victorieuse de l'Olympique lyonnais avec une démonstration à la clé (1-0 le 2 octobre dernier). "Je ne me suis pas tenu éloigné du football. J’ai vu beaucoup de matchs. Le football change. Il y a une tendance sur l’évolution des systèmes, comme à Lens, avec beaucoup d’intensité physique, et on a vu les difficultés de l’OL à répondre à ce niveau-là", a constaté le technicien français.