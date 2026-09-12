Deuxième journée de D1 pour OL Lyonnes, qui reçoit le Paris FC samedi (13h30). Pour ce choc, les Lyonnaises feront toujours sans Wendie Renard ni Caroline Weir, toujours blessées. En revanche, Liana Joseph fait son retour, après des mois loin des terrains.

Il y a quatre mois, OL Lyonnes et le Paris FC se disputaient la couronne nationale au Parc OL en finale des play-offs de Première Ligue. Cela avait été sans appel en faveur des Lyonnaises, sacrées une 19e fois dans leur histoire. Ce samedi (13h30), les deux équipes se retrouvent de nouveau à Décines, pour un enjeu bien moindre si l'on peut dire. OL Lyonnes - Paris FC reste l'une des affiches du championnat, mais le format imposé depuis quelques années enlève quand même un brin de saveur. Néanmoins, Jonatan Giráldez et ses joueuses voudront envoyer rapidement un message avec une deuxième victoire en deux journées.

Chawinga va encore patienter

Face aux rivales parisiennes, l'entraîneur lyonnais ne pourra toujours pas compter sur Wendie Renard ni Caroline Weir. Les deux joueuses sont en soins et font partie des absentes du week-end, au même titre que Tabitha Chawinga ou encore Elma Juntilla Nelhage. Cependant, OL Lyonnes dispose d'un effectif fourni et Giraldez a convoqué 21 joueuses dont une revenante. Victime d'une rupture du ligament croisé en septembre 2025, Liana Joseph a été convoquée pour cette rencontre contre le PFC et signe son grand retour.

Le groupe d'OL Lyonnes : Endler, Grohs, Belhadj (g), Lawrence, Tarciane, Engen, Sangaré, Bacha, Fathallah, Egurrola, Shrader, Swierot, Benyahia, Yohannes, Dumornay, Ouazar, Becho, Paralluelo, Brand, Hegerberg, Katoto, Joseph