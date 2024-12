Pas d'émission Tant qu'il y aura des Gones ce lundi, ni le 30 décembre. TKYDG sera de retour le lundi 6 janvier 2025 à 19 heures.

Même si l'affiche entre l'Entente Feignies-Aulnoye et l'OL n'a pas atteint des sommets (1-2), il y en avait des choses à dire ce lundi sur la Coupe de France. Entre la qualification de l'Olympique lyonnais pour les 16es de finale et la cruelle élimination de nos deux consultants, Enzo Reale et Nicolas Puydebois, avec le GOAL FC, le week-end a été mouvementé. Mais ce sera pour plus tard, puisque Tant qu'il y aura des Gones prend quelques jours de repos bien mérités pour clôturer l'année 2024.

Montpellier et mercato au menu

Votre émission hebdomadaire sur le club rhodanien reviendra le lundi 6 janvier 2025 à 19 heures, avec au menu la réception de Montpellier le samedi 4 (21h). Pas de numéro de TKYDG ce 23 décembre, ni le 30 donc. Ce sera pour mieux se retrouver après les fêtes, avec, outre la Ligue 1, la question du mercato avec un mois de janvier déterminant pour l'avenir du club à plusieurs niveaux.

En attendant de revoir le trio Razik Brikh - Nicolas Puydebois - Enzo Reale derrière votre écran, vous pouvez toujours vous abonner à nos différentes plateformes sociales : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion. Et si vous avez raté un opus, il est toujours possible de vous mettre à jour en nous écoutant en podcast, comme ici l'émission spéciale avec Georges Mikautadze.