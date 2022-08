OL - Mercato : l’OL parmi les courtisans pour Amine Gouiri (Nice) ?

Sur le départ à Nice, Amine Gouiri ne laisse pas insensible en Ligue 1. Deux ans après son départ, l’OL aurait sondé les Aiglons sur un possible transfert.

Faire du neuf avec du vieux ? C’est ce qui semble avoir touché les dirigeants lyonnais depuis le début du mercato. S’ils leur en veulent pour le dossier Lucas Paquetà en passe de se finaliser, les supporters de l’OL n’ont eu que des mots élogieux quand il a fallu parler de la stratégie de faire revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso à la maison. Le dénouement sera-t-il le même pour Amine Gouiri ? Il est encore trop tôt pour le dire mais à en croire L’Equipe, l’OL aurait bien cherché à avancer ses pions dans le but de rapatrier son ancien attaquant. Les dirigeants auraient sondé les Aiglons afin de connaitre les intentions du joueur et du club.

Des dossiers encore en stand-by à l'OL

Pas vraiment sur la même longueur d’ondes avec Lucien Favre, Gouiri ne serait pas contre plier bagage et Lyon se serait positionné. Problème, un certain Florian Maurice, qui était à l’OL au moment du départ de l’international Espoir vers la Cote d’Azur, aimerait bien collaborer de nouveau avec le joueur du côté de Rennes. Un échange avec Gaëtan Laborde plus une somme d’argent serait d’ailleurs à l’étude. Avec l’incertitude autour des dossiers Moussa Dembélé ou encore Tino Kadewere, l’OL devra jouer des coudes et rapidement s’il veut vraiment se positionner sur Amine Gouiri. Un joueur dont le départ reste encore en travers de la gorge de beaucoup dans la capitale des Gaules.