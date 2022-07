OL : premier match amical aussi pour le FBBP01

Bourg-en-Bresse jouera, comme l'OL, son premier match amical ce samedi. Le FBBP01 a repris l'entraînement le 27 juin.

Un duel régional pour lancer la préparation. Tout comme l'OL, Bourg-en-Bresse Péronnas débutera sa montée en puissance avant le début championnat ce samedi soir (19h) avec le match amical entre les deux clubs partenaires. Une première mise en bouche pour la formation pensionnaire de National qui va permettre à l'entraîneur, Alain Pochat, de tester les recrues du FBBP01.

Les 2 équipes au même stade de la préparation

Les deux effectifs en seront donc au même point dans leur préparation, même si l'équipe de l'Ain a retrouvé le chemin de l'entraînement le 27 juin, un peu plus tôt donc que les septuples champions de France (le 2 juillet pour des tests médicaux, le 4 sur le terrain). "On a hâte de commencer à retrouver nos repères et nos sensations de match. Surtout contre un adversaire comme l’Olympique lyonnais, même si ça sera dur, cela ne peut être que bénéfique pour la suite, nous confiait le nouveau gardien Burgien, Pierre Rothacher. Affronter de telles équipes, c’est positif. Nous sommes concentrés et on a envie de débuter la saison alors on va tout faire pour être le mieux possible samedi.”