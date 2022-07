L'an passé, l'OL avait largement battu le FBBP01

Comme l'an passé, l'OL affronte Bourg-en-Bresse Péronnas pour son premier match amical. En 2021, il avait largement dominé le FBBP01 sur le score de 5 buts à 1.

Un an presque jour pour jour après leur dernier face-à-face, l'OL et Bourg-en-Bresse Péronnas se retrouvent ce samedi à partir de 19 heures. Pour leur premier match amical de cette présaison, les deux clubs s'affrontent au stade Marcel Verchère, et non pas à Bourgoin comme leur duel précédent (lire ici).

Le 10 juillet 2021, l'Olympique lyonnais avait assez aisément disposé du pensionnaire de National pour les débuts de Peter Bosz à la tête de l'équipe rhodanienne. Un succès acquis sur le score de 5 buts 1. Moussa Dembélé avait inscrit un doublé en première période, avant que Bradley Barcola, Islam Slimani et Castello Lukeba ne corsent l'addition. Matthieu Ezikian avait lui réduit l'écart à 2-1.