OL - PSG : 15 000 supporteurs espérés

Dimanche, les Fenottes reçoivent le PSG à 21 heures. Le club lyonnais espère accueillir 15 000 supporteurs pour ce choc de la D1.

Combien seront-ils à braver le froid glacial de décembre pour venir encourager leur équipe de cœur dimanche à 21 heures. Lors de la 11e journée de D1, l'OL reçoit le PSG en "prime time" comme il est coutume d'appeler l'affiche en soirée. Pour ce choc, le club espère voir 15 000 supporteurs lyonnais dans les tribunes du Grand Stade. Vendredi soir, 12 000 billets avaient été édités.

Si ce nombre de spectateurs est atteint, cela restera tout de même moitié moins que le record enregistré en novembre 2019, déjà pour un duel entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain (30661 places éditées). Mercredi, pour l'opposition face à Zurich, 3 000 fans s'étaient déplacés pour assister à la victoire 4 à 0 du groupe de Sonia Bompastor.

"Pour la motivation, c’est important pour les joueuses et le staff"

Devant la presse, l'entraîneure rhodanienne avait évoqué cette baisse des affluences. "On aimerait fortement qu’il y ait plus de public. Quand on voit le niveau de l’équipe, son palmarès, le club qu’on est mais aussi le stade, c’est sûr qu’on aimerait le voir plus garni. Pour la motivation, c’est important pour les joueuses et le staff, a-t-elle rappelé. Même si l’affiche est très motivante, avoir du monde dans notre enceinte, c’est mieux. On l’a vu l’année dernière, 20-25 000 spectateurs, c’est beaucoup plus plaisant et motivant."