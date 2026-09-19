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La joie des joueurs de l'OL contre Rennes
La joie des joueurs de l’OL contre Rennes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Rennes : pas de changement dans le onze de Fonseca

  • par Thomas Dioudonnat
  • 4 Commentaires

    • L'OL affronte Rennes ce samedi soir. Les deux clubs sont invaincus en Ligue 1. Fonseca a choisi d'aligner le même onze que face au Paris FC.

    Les deux équipes n'ont pas encore connu la défaite depuis le début du championnat. Mais au classement, les Rennais ont déjà trois points d'avance sur les Lyonnais avant de lancer ce choc. Un match à six points donc, comme on aime les appeler. L'OL pourrait recoller à son adversaire du jour en s'imposant à Décines. Une défaite et l'écart entre les deux équipes continuerait de se creuser.

    Une victoire permettrait également au club rhodanien de passer la trêve internationale sur le podium, ce qui n'est pas si anodin pour la confiance. L'enjeu est conséquent, surtout face à un concurrent direct, et ce même s'il s'agit seulement de la cinquième journée de Ligue 1. Après une première mi-temps aboutie contre Anderlecht cette semaine en Europa League, les joueurs de Fonseca ont semblé marqué le pas après la pause.

    Relâchement conscient ou physique défaillant ?

    Deux semaines après sa dernière victoire en championnat contre Auxerre et trois jours après son déplacement en Belgique, l'OL doit confirmer à domicile sous peine de louper le bon wagon. Avec un groupe quasi au complet (Tagliaficao est absent), le Portugais aura l'embarras du choix pour ajuster son système. Une rencontre attendue par le public lyonnais.

    La composition de l'OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton, Tolisso - Sulc - Nuamah, Openda

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    4 commentaires
    1. Avatar
      fandelol - sam 19 Sep 26 à 19 h 54

      Comment il peut reconduire la même équipe quand on voit la purge qu'on a sorti à Paris ? Je comprends de moins en moins ce coach.

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      1. Avatar
        Gregaussie - sam 19 Sep 26 à 19 h 56

        ooops j'ai misclick sur signaler...

        Signaler
        1. Avatar
          Gregaussie - sam 19 Sep 26 à 19 h 57

          D'accord avec toi, si on fait encore un match de merde, une tape sur le bout des doigts de Fonseca, Bah ouais, on a pas les moyens de le virer...

    2. Avatar
      Olreal - sam 19 Sep 26 à 20 h 01

      Je suis pas confiant et j’aime pas l’animation.
      Mais j’espère que ça va le faire.
      J’espère que c’est juste une mauvaise appréhension.
      Les joueurs sur le terrain y’a rien à dire, j’aurai juste préféré avoir Nakamura sur une aille mais si on doit sacrifier un Sulc.
      Allez l’OL

      Signaler

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